Ci sono altri tre possibili assassini di Aldo Naro, il giovane medico originario di San Cataldo (

CALTANISSETTA

) ucciso nel 2015, nella notte di San Valentino. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Palermo Fernando Sestito ha condannato oggi tre persone a 2 anni ciascuno per rissa, ma ha anche ordinato la trasmissione degli atti in procura per procedere con l’ipotesi di omicidio volontario: nel mirino tre dei buttafuori della discoteca Goa, in cui si scateno’ la zuffa nella quale un calcio in testa feri’ a morte Naro, che spiro’ poco dopo. Per il delitto era stato condannato a 10 anni di carcere Andrea Balsano, reo confesso, minorenne all’epoca dei fatti. Adesso il gup ha ordinato la trasmissione degli atti nei confronti di Pietro Covello, Francesco Troia e Gabriele Citarrella. Lo stesso Covello e’ stato condannato a 2 anni per rissa, assieme a Giovanni Colombo e Mariano Russo. Sono stati assolti invece Giuseppe Micalizzi, Carlo Salvatore La China, Giuliano Bonura, Daniele Cusimano e Natale Valentino. Scagionato anche il coordinatore della sicurezza Francesco Meschisi.