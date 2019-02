GELA – Per sottrarsi ai forti venti che soffiano sul Mediterraneo e hanno reso il mare “molto mosso”, una decina di navi in transito hanno chiesto, domenica 24 febbraio, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gela di potersi avvicinare alla costa per gettare l’ancora e sostare in rada. A ciascuna imbarcazione e’ stato assegnato un “punto di fonda” sicuro nel golfo gelese, in attesa che passi il maltempo. I natanti attraccati al porto rifugio e al pontile del porto isola hanno intanto rafforzato gli ormeggi.