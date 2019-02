Si rende noto che in attuazione dell’art.27 della legge n.448/98, è prevista per l’anno scolastico 2018/2019 la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria di 1° e secondo grado. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari il cui ISEE sia inferiore o equivalente a 10.632,94 €. Le domande debbono essere presentate, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del 22 marzo 2019 esclusivamente presso l’istituzione scolastica frequentata che provvederà a trasmetterle al Comune. I modelli di richiesta possono essere ritirati presso le scuole di appartenenza o all’ufficio servizi sociali del Comune.