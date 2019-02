ENNA – Sono oltre 600 gli allevatori e pastori giunti da varie parti della Sicilia e che da questa mattina, domenica 17 febbraio, manifestano sulla strada di accesso alla zona industriale Dittaino (Enna), per rivendicare l’aumento del prezzo del latte. I manifestanti, che si erano dati appuntamento all’ingresso del centro commerciale Outlet Village, hanno accettato di spostarsi e non bloccare l’accesso ai negozi, e hanno poi sversato oltre 2.000 litri di latte. “La nostra protesta – ha spiegato Carmelo Galati Rando dell’Unione allevatori siciliani – e’ la difesa del latte siciliano e di un intero comparo produttivo”. Il latte ovino prodotto nel territorio ennese, come in tutta la Sicilia, e’ apprezzato e richiesto ma i prezzi restano bassi e sono oggetto di protesta dal 2016, quando i produttori minacciarono di non vendere piu’ il loro latte ai caseifici, che risposero con la serrata di alcuni giorni. Ora il prezzo e’ ulteriormente sceso: si e’ passati dai 7,50-80 centesimi al litro del 2015 ad un massimo di 67 centesimi delle attuali quotazioni. I pastori rivendicano il prezzo di 1-1,30 euro a litro, che secondo i loro calcoli a stento coprirebbe i costi di produzione.