GELA – Si svolgerà martedì 19 febbraio alle ore 15, presso la sede dell’Università Pegaso di Gela, il seminario gratuito “Sei un’azienda digitalizzata? Fatti raggiungere dal mondo con un click”.

I saluti istituzionali saranno rivolti alla platea dalla Commissaria Straordinaria Giovanna Candura. Gli interventi tecnici, finalizzati a illustrare l’importanza di un approccio orientato alle innovazioni tecnologiche e al corretto uso del web, saranno curati dalle digital promoter della Camera di Commercio di Caltanissetta.

“Il nostro compito è quello di guidare le imprese locali nella trasformazione in organizzazioni capaci di essere vere Eccellenze in digitale – ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura – Con questo ciclo di seminari, che stiamo svolgendo tra Caltanissetta e Gela, vogliamo far comprendere la necessità di una rimodulazione dell’approccio con il consumatore o utente finale. Il web, infatti, deve essere efficacemente sfruttato come canale di interazione sia tra l’azienda e il mondo esterno sia tra gli stessi collaboratori. Ciò che desideriamo veicolare è il presupposto di una cultura d’impresa che abbia il coraggio di guardare verso il futuro piuttosto che restare ancorata in quel passato che possiamo considerare già obsoleto”.

Numerosi e variegati gli argomenti e spunti di riflessione che verranno affrontati durante questo seminario di formazione professionale. Tra questi, oltre allo status quo della digitalizzazione, verrà discussa l’importanza dell’Omnichannel Marketing, l’innovazione dello spazio di lavoro che da ambiente fisico può essere trasformato in virtuale e, infine, le modalità per conquistare un’ottimale visibilità online sfruttando le strategie SEO e SEM.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta Guido Barcellona invita a partecipare al seminario gli imprenditori, i futuri imprenditori, le associazioni di categoria datoriale e sindacale, gli enti di formazione e tutti i potenziali interessati ad acquisire quelle competenze trasversali necessarie a comprendere meglio il mondo del digitale.

L’incontro, con ingresso libero, si svolgerà martedì 19 febbraio dalle ore 15 alle ore 18 presso la sede di Unipegaso in Corso Vittorio Emanuele, 197 a Gela.