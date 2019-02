MUSSOMELI – Si sono svolti l’altro ieri, 7 Febbraio 2019, gli esami finali del corso base di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana di Mussomeli. Sono 38 i nuovi volontari del soccorso per il gruppo mussomelese.

Iniziato lo scorso 5 Febbraio, il corso ha visto iscritti provenienti da Mussomeli e da alcune località vicine, che per tutta la durata del corso hanno condiviso nozioni ed informazioni necessarie per svolgere al meglio la loro missione di Volontari CRI. Passando dalla storia della Croce Rossa alla sua organizzazione, dalle ustioni alla rianimazione cardio-polmonare fino alle fratture e alle tecniche di immobilizzazioni. I partecipanti al corso hanno sostenuto una prima prova scritta, una seconda prova orale ed infine la prova pratica di rianimazione cardiopolmonare su manichino. Alla fine degli esami tutti i

38 partecipanti, sono stati promossi e sono quindi diventati a tutti gli effetti Volontari della Croce Rossa Italiana.

“Siamo incredibilmente felici sia per l’alto numero di adesioni che di aspiranti promossi – ha detto Valerio Frangiamore, Presidente del Comitato CRI di Mussomeli. I nuovi operatori formatisi forniranno un sostegno concreto all’implementazione di attività volte alla tutela e al supporto delle vulnerabilità e criticità che ogni giorno emergono e si diversificano in ogni realtà.