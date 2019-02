CALTANISSETTA – Festa dei fidanzati, come è ormai tradizione a cura degli Uffici diocesani di Pastorale Familiare, Giovanile e Vocazionale: domenica 17 febbraio a partire dalle 16,30, nell’Auditorium del Seminario (ingresso piazzetta S. Giovanni Paolo II) si alterneranno testimonianze, momenti musicali, testi poetici, video, sul filo conduttore della festa e del banchetto della vita come preludio gioioso delle nozze eterne della salvezza.

Protagonisti i fidanzati che stanno seguendo i percorsi di formazione al matrimonio cristiano nelle parrocchie secondo la nuova metodologia de L’anello delle fede, che da quest’anno ha sostituito i tradizionali corsi pre-matrimoniali e sta coinvolgendo le equipes dei formatori con un impegno particolare.

Ad accogliere i giovani provenienti da tutta la Diocesi saranno i gruppi delle parrocchie Sacro Cuore, San Domenico, San Marco, San Luca, San Giuseppe-Cattedrale, e formazioni musicali come il Sicilian Quintet Brass, il duo di flauto e arpa Tumminaro/Piscopo, il pianista M° Angelo Palermo e il M° Maria Grazia Bonelli. Video e brani musicali coinvolgeranno in un’atmosfera di festa tutti i partecipanti sui temi dell’amore, della cura reciproca, della fecondità dell’amore e della Speranza in cammino insieme alla Fede ed alla Carità.

A seguire celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Mario Russotto ed animata dal Gruppo Davide della Spiritualità della Tenerezza.

In conclusione un momento di fraternità agapica riproporrà non soltanto simbolicamente l’atmosfera del banchetto come festa della vita, che è il filo conduttore dell’ultima Lettera Pastorale del Vescovo: Venite alla festa…è il giorno della Vita….