CALTANISSETTA – Si svolgerà mercoledì 6 marzo alle ore 10, presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, il seminario gratuito “Inbound marketing: sfrutta i social network”.

I saluti istituzionali saranno rivolti alla platea dalla Commissaria Straordinaria Giovanna Candura. L’intervento tecnico, finalizzato a illustrare il ventaglio di opportunità proposto per una strategia di digital marketing, sarà curato dalle digital promoter della Camera di Commercio di Caltanissetta.

“La presenza online è fondamentale per essere visibili al proprio target di riferimento – ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura –. Come ogni strategia di marketing, però, è indispensabile valutare quali soluzioni adottare e come poterle gestire in modo ottimale. Le moderne tecnologie, fruibili da qualsiasi dispositivo, consentono di ottimizzare le risorse disponibili e puntare verso il successo del brand”.

Il workshop, dedicato alle aziende e ai futuri imprenditori, fa parte del ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale” organizzati dalla Camera di Commercio in collaborazione con Google e Unioncamere. L’obiettivo è quello di far raggiungere alle imprese quella maturità digitale adeguata a vivere, senza subire, la quarta rivoluzione industriale.

Durante l’incontro verranno approfondite le procedure per avviare e gestire in modo strategicamente funzionale tutti i social network con particolare riferimento a Facebook, Instagram, LinkedIn.

Per “guardare avanti” e promuovere il proprio brand, infatti, è necessaria una cultura d’impresa che abbia il coraggio di esporsi in modo coerente e trasparente sul web.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta Guido Barcellona invita a partecipare al seminario gli imprenditori, i futuri imprenditori, le associazioni di categoria datoriale e sindacale, gli enti di formazione e tutti i potenziali interessati ad acquisire quelle competenze trasversali necessarie a comprendere meglio il mondo del digitale.

L’incontro, con ingresso libero, si svolgerà mercoledì 6 marzo dalle ore 10 alle ore 13 in Corso Vittorio Emanuele, 38 presso la Camera di Commercio di Caltanissetta.