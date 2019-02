Il sindaco di Caltanissetta in data odierna ha revocato l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile per le utenze fornite dall’acquedotto cittadino a seguito della nota pervenuta in pari data dall’Asp2, dipartimento Sian, con la quale si dichiarano cessate le misure di profilassi proposte in data 15 febbraio 2019. I parametri di torbidità sono infatti rientrati nei limiti fissati dalla norma.

Di conseguenza cessano le limitazioni disposte con la precedente ordinanza sindacale n.6 del 15/02/2019. I parametri sono stati rilevati dall’Asp nei punti di prelievo Caltanissetta 5 e Caltanissetta 6 in entrata e uscita dal serbatoio cittadino San Giuliano.