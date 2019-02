CALTANISSETTA – Oltre 80 ragazzi provenienti da tutta la Sicilia e da Malta, di età compresa tra 12 e 18 anni, si sono ritrovati a Caltanissetta, domenica scorsa 10 Febbraio presso l’Hotel San Michele, per i lavori della IV Assemblea del Distretto Interact 2110 , il club giovanile del Rotary International.

In un clima di serenità ed allegria i lavori si sono protratti per tutta la mattina. Il Rappresentante Distrettuale, Maria Virginia Pitari, giovane studentessa di Augusta, ha presentato i lusinghieri risultati ottenuti in questo scorcio di anno : è stata ufficialmente creata, con i fondi raccolti, un’area verde intitolata al Distretto e composta da 72 alberi, 36 di arancio e 36 di melograno, che a breve saranno piantati nella zona di Motta Sant’Anastasia vicino Catania; tale progetto nasce in collaborazione con la cooperativa Beppe Montana, per il recupero di terreni confiscati alla mafia. Sono state inoltre effettuate donazioni rispettivamente al Malala Fund, creato dalla giovana Malala Yousafzai, diventata bersaglio nel 2012 del regime talebano in Afghanistan per il suo attivismo a favore dell’istruzione femminile, e al fondo Polio Plus, che sostiene lo storico programma del Rotary International, per l’eradicazione della Poliomelite dal nostro pianeta, obiettivo quasi raggiunto in 33 anni di intensa attività rotariana.

Durante l’assemblea si è svolta inoltre l’elezione della nuova rappresentante distrettuale per l’anno sociale 2019/2020, Chiara Curcuruto di Caltanissetta, la quale ha presentato il logo e il motto che accompagnerà gli interactiani siciliani e di Malta, per il prossimo anno. Chiara ha condiviso la felicità del nuovo incarico con tutti i soci del Club Interacat di Caltanissetta.

Erano presenti all’assemblea oltre numerosi rotariani e genitori siciliani, il Governatore del Distretto 2110 Giombattista Sallemi, i past Governor Arcangelo Lagagnina e Concetto Lombardo ed il Governatore eletto Valerio Cimino, il Segretario distrettuale incoming Fausto Assennato ed il delegato del Rotary per i Club Interact Gaetano Valastro.

A fare gli onori di casa il Presidente del Rotary Club di Caltanissetta Salvatore Mancuso.