CALTANISSETTA – Il Comune di Caltanissetta con l’associazione Dona per un Sorriso onlus, organizza un Carnevale aperto a tutti i bambini nisseni nel pomeriggio di domenica 24 febbraio presso la villa Cordova. “Villa Cordova rappresenta il nostro polmone verde in centro storico, un luogo curato in cui i bambini e le famiglie potranno divertirsi in relax”, afferma il sindaco, Giovanin Ruvolo invitando i più piccoli alla partecipazione.

L’evento prevede una serie di iniziative per grandi e piccini per tutto il pomeriggio. Saranno presenti gonfiabili, addobbi e gadget, animazione, musica, degustazioni di dolci di carnevale, sfilate, trucca bimbi. Si esibiranno alcuni artisti realizzando performance con le bolle di sapone e sculture di palloncini. L’assessore alla creatività e partecipazione, Pasquale Tornatore, nei giorni scorsi ha invitato tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi nisseni a comunicare l’evento ad alunni e famiglie. Per la manifestazione sarà vietato utilizzare bombolette di schiuma spray.

Il programma della manifestazione prevede:

Raduno presso la villa Cordova alle ore 16,00.

Trucca bimbi. Spazio dedicato ai più piccoli in cui delle esperte truccatrici realizzeranno delle maschere carnevalesche sul volto dei bambini.

Bolle di sapone show. Uno spettacolo che coinvolgerà grandi e piccini.

Palloncini artistici. Uno spazio in cui verranno realizzate piccole sculture con i palloncini da donare a tutti i bambini.

Foto Booth. Uno spazio in cui sarà possibile fare delle foto con le sagome dei personaggi dei cartoni animati.

Degustazioni di dolciumi carnevaleschi e zucchero a velo.

Esibizioni danzanti organizzate dalla scuola di danza In punta di piedi.

Sfilata delle maschere lungo c.so Vittorio Emanuele con la presenza di mascotte Disney ed artisti di strada grazie anche alla partecipazione all’iniziativa di alcuni commercianti del centro storico che addobberanno il percorso della sfilata con festoni e dolciumi.

Giochi gonfiabili. Uno spazio in cui i piccoli potranno divertirsi grazie alla presenza di strutture gonfiabili gratuite.

Concorso “Maschera più bella”, un casting in cui saranno premiate le più belle maschere partecipanti.