CALTANISSETTA – Sono riuscite a superare anche la cabala ed il fantomatico influsso negativo del famigerato numero 17. Le dottoresse Maria Elisa Arnone e Maria Grazia Capizzi, entrambe nissene, domenica 17 febbraio inaugureranno la “Farmacia del Poggio” (in viale L. Monaco), la diciassettesima a Caltanissetta, dopo un lungo e tortuoso cammino tra ricorsi e aule di tribunale per una vicenda che prese avvio nel 2012 quando il Comune individuò i quartieri per la realizzazione delle nuove farmacie. Un punto fermo è stato fissato dalla sentenza del Tar Palermo del 27 dicembre 2018 a favore delle due dottoresse contro Comune ed Asp Caltanissetta, che accogliendo l’istanza delle procedenti ha “sciolto” l’ultimo nodo, ossia la controversia per verificare se la sede indicata oggetto del provvedimento di diniego impugnato, “rientrasse o meno in tale ambito territoriale, così come individuato in sede comunale”.

Nessun dubbio per i giudici, “dalla relazione emerge chiaramente che la sede scelta dalla ricorrente, per l’apertura del nuovo esercizio farmaceutico, rientra nella località “Bagno, Due Fontane” individuata dal Comune di Caltanissetta quale zona di apertura della nuova farmacia”. Questa sentenza ha determinato la delibera dell’Asp dell’11 febbraio 2019 che finalmente ha posto fine alla vicenda, rilasciando “l’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica”.