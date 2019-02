CALTANISSETTA – E’ in programma domenica 24 Febbraio a Caltanissetta, un seminario specifico per donna (dai 16 anni in su), dalle ore 10 alle ore 12, presso la scuola asd Samurai Dojo. Il seminario è rivolto a tutte le donne, dalle studentesse alle lavoratrici, sempre più oggetto di aggressioni e violenze. A tenere il seminario sarà il Maestro Alfonso Torregrossa, Life Coaching Training, insegnante esperto di metodologie di auto-protezione e prevenzione delle aggressioni, responsabile settore Jujitsu Specialità Israel Kapap Krav Magà Csen .

– Si tratta di un seminario gratuito a 360 gradi.

– E’ un’iniziativa aperta a tutte le donne che hanno più di 16 anni (massimo 40 posti)

– E’ un corso che prende in considerazione la prevenzione fino alla gestione della colluttazione considerando tutti gli scenari possibili (in piedi e a terra) anche attraverso l’ausilio di simulazioni.

– E’ prevista una parte teorica finalizzata a sviluppare la mentalità difensiva, ad analizzare il linguaggio del corpo e, allo stesso tempo, ad apprendere la psicologia dell’aggressore.

– Seguirà una parte pratica nella quale saranno illustrate e provate le tecniche antiaggressione da applicare. Le tecniche

saranno poi provate in modo che risultino il più reali possibili.

Il nostro corso è già attivo in diverse Città Italiane che seguono il nostro metodo di studio approvato in Israele e giappone .

“Le donne partecipanti svilupperanno un’attenzione nuova a tutti i segnali che preannunciano un’aggressione o una situazione poco piacevole. Insieme approfondiremo l’atteggiamento idoneo da manifestare in caso di allerta, insegneremo a gestire le dinamiche emotivo-psicologiche di stress e la paura durante le situazioni critiche, come il blocco del respiro, la paralisi del corpo, lo strozzamento della voce”.

Le partecipanti conosceranno le migliori tecniche di autodifesa efficaci per proteggersi in caso di aggressione e impareranno utili sequenze di movimenti. Come parte integrante del corso, verranno applicate le tecniche imparate durante le simulazioni dal vivo in situazione di stress controllato (per esempio apertura del portone di casa, prelievo allo sportello del bancomat, fastidio in discoteca, mezzi pubblici, etc.).

Questo corso vuole essere rivolto proprio a quelle donne che sono le più deboli, le più insicure, le più vulnerabili fisicamente, nella vita e per la strada,le quali scopriranno come nella forza non c’è la vittoria in queste situazioni, infatti, come nella vita di tutti giorni, è proprio l’atteggiamento con cui si affrontano i problemi che fa la differenza, perché reagire non significa necessariamente tirare un pugno.

Non sarà il solito corso di arti marziali , promettendo false illusioni di invincibilità come spesso accade in molti corsi fittizi e poco realistici. Questo sarà un corso veritiero basato sull’esperienza diretta di quelle “vere” vittime della strada e della vita domestica, dove non esiste che una donna piccola e magrolina riesca ad immobilizzare un uomo alto e grosso il doppio di lei.

– Per accedere è obbligatoria la preiscrizione tramite la pagina :

https://www.facebook.com/events/736743730059343/?event_time_id=736743740059342

o tramite il numero 3803101373

sarà possibile vedere la diretta sulla pagina :

https://www.facebook.com/kravmagaoriginale/