CALTANISSETTA – Venerdì 11 gennaio alle ore 18:00 partirà al Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” l’esperienza più entusiasmante dell’anno: la Notte Nazionale del Liceo Classico, giunta ormai alla V edizione. La Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone avvierà la Notte in contemporanea con 433 Licei Classici di tutto il territorio nazionale (http://www.nottenazionaleliceoclassico.it/index.htm), con un video inaugurale, seguito dalla lettura di un testo che ha vinto il contest legato all’evento.

A seguire numerosi eventi negli spazi della scuola.

In Aula Magna si terrà il momento dell’approfondimento sull’argomento scelto dalla scuola “Et oscula et basia. Tutte le declinazioni dell’amore”, con brevi talk dei professori Calogero Micciché e Marina Castiglione dell’Università di Palermo, di Maria Gattuso, psicologa dirigente dell’Asp 2 di Caltanissetta, del professore Salvatore Farina e della professoressa Aurelia Speziale del Liceo R. Settimo. Seguiranno letture dalle Argonautiche di Apollonio Rodio, per farci entrare nelle pieghe dell’animo di Medea, e un reading che farà incontrare Catullo e Prévert.

Ma sarà possibile anche accostarsi ad un’altra forma di amore, quello per la scienza, per la quale si può anche morire, grazie all’esperienza di Archimede, o giocare con Achille e Polifemo, entrambi innamorati. Si potrà anche sostare nell’area cineforum, fino ad ora di cena, le 20, quando ci si potrà accostare alle pietanze che ricordano gli antichi profumi del mondo antico, con qualche sorpresa per la quale vi chiederemo “Indovina chi viene a cena?”.

La serata si chiuderà con un concerto e, alle 24 in contemporanea con gli altri Licei, con la lettura del “Lamento dell’esclusa”, intenso testo letterario tutto da gustare a fine di una travolgente festa.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla Notte, che non è fatta per essere un momento per la scuola, ma pensata per la polis, per la città che deve ritrovare nelle radici classiche spunti e suggestioni per crescere e cambiare.