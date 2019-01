PALERMO – ” È franata una strada provinciale che da Villalba collega a Mussomeli. Si è già provveduto a un primo ripristino, anche se mi sono rivolto alla Protezione civile provinciale e regionale, affinché si metta in sicurezza un tratto di strada che oltre a garantire il normale flusso ai civili, rappresenta per tutto il comprensorio delle 5 valli, l’unico snodo per l’ospedale”. A riferirlo è il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.