OCCUPAZIONE E UNIVERSITA’ LE SFIDE DEL “MOTTURA”

Un nuovo indirizzo, Logistica e Trasporti: pensare e progettare il mezzo aereo, navale e terrestre ed organizzare il lavoro, la produzione e la distribuzione della ricchezza

Dall’anno scorso molte cose sono avvenute: ancora un notevole aumento degli iscritti al primo anno, molti alunni diplomati che hanno trovato lavoro in Italia, in Europa e oltre sia nelle attività produttive, estrattive, industriali, delle biotecnologie chimiche ed ambientali, delle nanotecnologie, dell’elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica e, anche, nelle applicazioni della robotica e domotica. Gli alunni del Settore industriale insieme a quelli del Liceo Scientifico Scienze applicate approdano facilmente all’Università, superando i test per entrare in Medicina, Biologia, Matematica e Fisica, Geologia, Ingegneria, Professioni sanitarie perché il curriculo di scuola nei cinque anni è il più simile ai piani di studio di queste Facoltà.

Il segreto? Abbiamo riorganizzato i saperi della società della conoscenza e resi a portata dei nostri studenti che vogliono crescere per imparare, partecipare per crescere ed essere attori protagonisti del loro futuro.

Noi li aiutiamo a raggiungere competenze e a farle trasferire in contesti diversi come quelli del mondo del lavoro e del sapere accademico, l’Università, dove i nostri alunni riescono ad aggredire anche facoltà prestigiose come il Politecnico di Torino e Milano.

Al centro la persona dell’alunno e, nel cuore, il suo futuro.

Discipline come la matematica e la fisica o la chimica considerate difficili sono da noi comprese grazie all’impegno dei docenti che praticano l’arte dell’incoraggiamento e sviluppano il senso della premialità, le capacità creative e di fronteggiamento di situazioni problematiche per superare le difficoltà.

Le discipline vengono riproposte con metodologie attrattive in un contesto relazionale e affettivo motivante e incoraggiante. Le discipline del biennio sono rese più facili grazie a nuove metodologie come la flipped –classroom che alleggerisce i compiti a casa e fa apprendere di più in classe, al mattino.

L’insegnamento è reso vivo dalla pratica dei laboratori tutti al servizio dell’alunno in ottica trasversale: il Museo Mineralogico, paleontologico e della zolfara -laboratorio per eccellenza; i laboratori di chimica, fisica, scienze, disegno, progettazione e rappresentazione grafica, elettrotecnica, topografia, meccanica e meccatronica con l’aula robotica e domotica che sono ben dotati ed attrezzati all’interno del nostro Istituto. Essi sono tutti resi funzionanti dalla squadra dei docenti che traducono la teoria in prassi e didattica in un’ottica globale e accompagnano l’alunno guidandolo nella scelta del mondo del lavoro, dei tirocini aziendali e degli stage in alternanza Scuola –Lavoro sia nel nostro territorio che fuori di esso.

La classe inclusiva – Il laboratorio di arte creativa

La nostra scuola è frequentata da 35 alunni con disabilità che costruiscono, grazie ad un percorso personalizzato e con l’ausilio, la dedizione e l’amore dei docenti e del personale specializzato, il proprio progetto di vita. Essi usufruiscono di veri spazi e di laboratori per la creatività e la socializzazione.

I nostri Corsi

Settore tecnologico Industriale

Costruzioni Ambiente e territorio Articolazione Geotecnico

Elettronico Elettrotecnico

Meccanico meccatronico

Chimica, Materiali e Biotecnologie ambientali

Logistica e Trasporti – Costruzione del mezzo

Liceo Scientifico Scienze applicate Percorso Quinquennale e Sperimentazione quadriennale

I corsi serali

Per chi necessita conseguire un diploma in tempi più brevi i nostri due corsi serali ad Indirizzo Elettronico -elettrotecnico e Meccanico-meccatronico offrono piani di studio personalizzati grazie al riconoscimento delle pregresse esperienze lavorative che costituiscono credito scolastico e formativo.

Il nostro diploma vale un lavoro: Occupazione o “Effetto Placement”

I nostri alunni, difatti, riescono a trovare lavoro entro i primi due anni dal diploma e non un lavoro qualsiasi ma consono al proprio titolo di studio. Ci sono ex alunni in Cina, Vietnam, Norvegia ma anche in Italia a lavorare nelle piattaforme continentali, all’Enel, alla Cisco- Quality, alla Play Mobil e, pure, come Insegnante Tecnico Pratico nelle scuole del nord. Li abbiamo in apprendistato all’Enel di Palermo per conseguire il diploma e un lavoro.

I nostri successi

Scuola Polo per il Piano Nazionale Scuola Digitale, in tutta la provincia, per la Formazione in servizio rivolta ai Dirigenti scolastici, Direttori amministrativi, personale docente e non docente.

Scuola Capofila Polo Tecnico “Febo” per la costruzione di laboratori professionalizzanti

Scuola capofila per Alternanza Scuola lavoro progetto d’eccellenza Traineeship in convenzione con Federmeccanica

Partnership con USR Sicilia, Liceo Galilei Palermo, Università Studi di Palermo, Osservatorio Dispersione, Radio Cento passi per la prevenzione e la lotta al Cyberbullismo

Tante altre collaborazioni con Progetti come Le Vie dei tesori, Ciaula scopre la luna, e inoltre siamo sede di Convegni, Seminari, Corsi di formazione, progetti nazionali e europei.

E, quanti progetti per gli alunni come il Corso Volo Virtuale, Astro-fisica e Tecnico del suono , Play Energy, Laboratoriamo, Borse di studio, Gare scientifiche, astronomiche, matematiche, meccaniche ed elettrotecniche, Giornalisti per un giorno, Flashmob contro la violenza nei confronti delle donne, TeleMottura, vera e propria televisione interna dotata di attrezzature importanti , anche per produrre cortometraggi, Progetto Nuoto, Corso di spagnolo, Madrelingua in Inglese, Corsi Cambridge e tanti, tanti altri, come il nostro Coro composto da docenti ed alunni per costruire volontà partecipativa e voglia di vivere insieme all’interno di una scuola potenziata che vuole l’occupabilità dei giovani , mietere successi, premiare ed incentivare gli alunni .

E, negli ultimi due anni, i due più grandi risultati:

1) una notevole diminuzione del numero delle sospensioni di giudizio

2) una drastica riduzione delle ripetenze, abbandoni e frequenze saltuarie

La novità e la riconferma

Una novità e una riconferma importante quest’anno ho l’onore di presentare alla mia futura utenza.

Il nuovo indirizzo, unico a Caltanissetta, Logistica e Trasporti Costruzione del mezzo aereo e navale del Settore Industriale

Esso consentirà ai nostri alunni di saper ideare e progettare per costruire impianti e strutture nel settore dei trasporti e della logistica.

ll percorso quadriennale Liceo Scientifico Scienze applicate a Caltanissetta, vera e propria sperimentazione che permetterà di far conseguire il diploma di maturità scientifica in quattro anni come in molte parti d’Europa, come già accaduto in alcuni istituti d’Italia dal 2013/14. Il quinto anno viene redistribuito equamente nei quattro previsti e saranno previste ore in più di laboratorio.

Vi aspettiamo all’open day, nella nostra Scuola, da giorno 12 gennaio come da locandina, ogni sabato e domenica fino al 27 gennaio per rispondere alle vostre domande!

il Dirigente scolastico Prof.ssa Laura Zurli

GEOTECNICO: UN’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DI QUALITÀ COME GARANZIA DI LAVORO

L’Indirizzo C.A.T., “Costruzioni, Ambiente e Territorio” – Articolazione “Geotecnico” rappresenta un’evoluzione dello storico corso minerario finalizzata a rispondere alle necessità attuali di valorizzazione del territorio e di recupero dell’ambiente. Il corso si propone l’obiettivo di preparare tecnici con competenze specifiche nei settori delle grandi costruzioni civili, quali gallerie, viadotti, dighe; sfruttamento delle risorse del territorio, come cave e miniere; prevenzione e recupero del dissesto idrogeologico.

Per assicurare l’acquisizione delle competenze specifiche un ruolo fondamentale assume l’alternanza scuola-lavoro. Questa viene effettuata presso aziende leader del settore che con la scuola hanno sottoscritto apposite convenzioni e protocolli d’intesa, consentendo agli studenti di frequentare i cantieri e di acquisire abilità e conoscenze specifiche sul campo. Grazie a tali competenze i ragazzi in possesso del diploma hanno diverse opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro in aziende come Eni, Sidercem, Italkali, Salini Impregilo.

Molte attività didattiche hanno come riferimento il Museo Mineralogico, Paleontologico e della zolfara che, grazie all’impegno costante della sua Dirigente, è diventato un centro attivo per la divulgazione e il recupero della memoria della storia mineraria dell’intero territorio e un laboratorio per lo studio della Scienza delle Terra per tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria non solo della provincia di Caltanissetta ma della Sicilia.

Curcuruto Enrico, Crucillà Rosa

Cyberangels: una rete contro il bullismo

Il 29 novembre 2017 si è tenuto all’Istituto IPSSEOA «P. Piazza» di Palermo il Convegno conclusivo del progetto “Cyberangels: una rete contro il bullismo” che ha visto coinvolti nove Istituti Superiori della Sicilia in un percorso avente come scuola capofila il Liceo Scientifico «G. Galilei» di Palermo, insieme al Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Palermo e a «Radio 100 passi». Del progetto ha fatto parte anche l’IISS «S. Mottura» di Caltanissetta guidato dalla Dirigente prof.ssa Laura Zurli impegnata in prima persona nella realizzazione del progetto che ha coinvolto più di 40 studenti del 3° anno: la III^ G per intero e i rappresentanti delle altre classi terze, tutti i ragazzi coinvolti sono stati destinatari di un percorso formativo di 40 ore.

La finalità della Rete regionale è stata quella di aver accomunato scuole che hanno inserito nei rispettivi PTOF e nei Piani di Miglioramento strategie ed azioni didattiche ed educative rivolte al contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza.

Il Progetto, in coerenza con quanto inserito nel PTOF, ha previsto la formazione di alunni, docenti e genitori sulla specifica tematica del bullismo e del cyberbulismo e dei “Diritti e doveri di internet”. Nello specifico, il progetto è stato finalizzato ad interventi di contrasto e prevenzione di comportamenti vessatori ed atti di tipo bullistico. La scommessa è stata quella di promuovere, all’interno dell’organizzazione scolastica, moduli innovativi per trovare soluzione a problemi emergenti.

Il Progetto regionale è stato presentato al territorio della provincia di Caltanissetta in un Seminario informativo svoltosi nel marzo del 2017 presso l’Aula Magna dell’IISS «S. Mottura», al quale hanno partecipato, nella qualità di relatori, la dott.ssa Tomai G., Magistrato della Corte di Appello di Caltanissetta, il dott. Falzone S., Ispettore Superiore della Polizia di Stato di Caltanissetta e la dott.ssa Insisa I., Assessore Comunale Innovazione e Sviluppo. Nel corso dell’incontro, inoltre, sono state precisate le caratteristiche del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, è stato delineato il profilo del bullo e del cyberbullo ed è stato illustrato il percorso formativo e didattico rivolto agli studenti, ai docenti e alle famiglie.

Il Progetto regionale è entrato nella sua fase esecutiva all’interno del Mottura con l’avvio della formazione interna diretta agli studenti e ai docenti coinvolti e ai docenti delle altre scuole in rete della Sicilia occidentale (il “Veneto Trento” di Messina, il “Curcio” di Ispica, il “Majorana” di Avola e l’“Archimede” di Catania) attraverso un seminario interprovinciale, tenuto nel settembre del 2017, al quale hanno partecipato, in qualità di relatori, autorevoli personalità altamente esperte in materia di Bullismo e Cyberbullismo: la dott.ssa Fasulo P. Agata, DT USR Sicilia, il dott. Gentile M., Referente Osservatorio Regionale Bullismo, il dott. Lo Verde F.M., professore associato di Sociologia generale nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo, la dott.ssa Arcidiacono E., Psicologa, Psicopedagogista e docente utilizzata su progetti contro la dispersione, dott. Fossati A., Docente assegnato all’USR Sicilia, i quali hanno fornito spunti per le modalità operative e hanno affrontato la problematica del Bullismo e del Cyberbullismo dal punto di vista pedagogico, psicologico e giuridico.

Il convegno ha anche avviato un Corso di formazione rivolto agli alunni, ai docenti e ai genitori del Mottura della durata di 40 ore, svolto nei mesi di ottobre e novembre, la cui finalità principale è stata quella di selezionare e formare dei peer educator con il compito di animare il lavoro di sensibilizzazione alla tematica del bullismo e del cyberbullismo nelle altre classi dell’Istituto.

La fase formativa del progetto, che ha prodotto un cortometraggio finale, ha visto coinvolti, interessati e appassionati gli studenti partecipanti (i Cyberangels) che sotto la guida sapiente della psicologa, dott.ssa Letizia Drogo, hanno imparato a comprendere i vari aspetti del bullismo e del cyberbullismo, a sviscerarne gli aspetti subdoli e pericolosi, i mascheramenti e a focalizzare gli effetti sulle vittime. Le competenze acquisite dai Cyberangels e i prodotti da loro realizzati durante il corso formativo sono stati presentati durante due Convegni conclusivi entrambi svolti a novembre del 2017. Il primo, tenuto nell’istituto Mottura, ha visto la presenza, tra gli altri, del Dott. Antonino Liberto Porracciolo, Presidente del Tribunale per i minori di Caltanissetta e dell’Ispettore Capo Michele Fiore, Responsabile della Sezione della Polizia Postale e Comunicazioni di Caltanissetta. Il secondo, svoltosi a Palermo, ha permesso ai nostri Cyberangels di incontrare i Cyberangels delle altre scuole partner per uno scambio reciproco delle esperienze acquisite.

Il percorso effettuato non costituisce un punto di arrivo, ma rappresenta il nastro di partenza di un cammino che intende includere quanti più studenti possibili insieme alle loro famiglie e alle istituzioni scolastiche. Se si vuole, infatti, fermare il bullismo, si deve riuscire a stabilire un’alleanza tra la scuola e la comunità familiare e civile, perché i ragazzi meritano di vivere ogni istante della loro vita senza dover temere di subire abusi di qualsiasi genere.

Prof. Vincenzo Giuliana

PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE PRIME CLASSI ANCHE UNA VISITA DIDATTICA AL PARCO ASTRONOMICO DI ISNELLO

Anche quest’anno l’Istituto ha organizzato diverse attività finalizzate all’accoglienza degli alunni neoiscritti e dei loro genitori. All’inizio di settembre la Dirigente e i docenti hanno incontrato le famiglie per condividere scelte educative e didattiche.

Nei primi giorni di scuola gli allievi sono stati coinvolti in brainstorming, circle time e dialoghi educativi per favorire la conoscenza reciproca, potenziare l’orientamento formativo, porre le basi per la creazione di un sereno clima di lavoro.

Il fulcro dell’accoglienza si è concretizzato nella visita didattica al Parco astronomico di Isnello, GAL Hassin. Gli studenti sono rimasti affascinati dal planetario digitale, che ha simulato un’esplorazione spaziale in tre dimensioni, e dalla terrazza osservativa dotata di diversi telescopi per l’osservazione della superficie e dell’atmosfera solare. La giornata si è conclusa con una passeggiata a Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia, comprendente anche la visita alla Cattedrale, Patrimonio dell’Unesco.

Tale iniziativa, connessa con il primo modulo di Scienze della Terra, ha consentito agli studenti di sperimentare una metodologia didattica aperta al territorio e alla sua valorizzazione storica e culturale.

Un altro premio di prestigio per l’Istituto Mottura

L’Istituto “S. Mottura” in questi giorni ha ricevuto da Bruxelles la targa del prestigioso encomio che lo inserisce tra le “Scuole eTwinning” d’Europa. Tale riconoscimento è una conferma di come l’Istituto, grazie alla solerzia della Dirigente prof.ssa Laura Zurli, sempre pronta a promuovere iniziative di tal genere, abbia nel corso degli anni sviluppato pratiche organizzative ed innovative, veicolando metodi efficaci di insegnamento ed apprendimento, sviluppati attraverso progetti transnazionali ed attività di sviluppo professionale.

La targa mette in evidenza come a questa scuola sia stato riconosciuto il ruolo di leader nei seguenti ambiti:

Pratiche digitali

Pratiche dell’eSafety

Approcci innovativi e creativi alla pedagogia

Promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff

Promozione di pratiche di apprendimento collaborativo per lo staff e per gli studenti

Come si evince dalla lettera di accompagnamento all’encomio, scritta dal Commissario europeo per l’Istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport Mr Tibor Navracsics, l’Istituto ha dimostrato di saper cogliere il vero significato dei progetti eTwinning e di aver migliorato il percorso educativo degli studenti, avvalendosi dei più recenti e innovativi strumenti digitali che hanno contribuito a sviluppare la loro creatività. Inoltre è stato riconosciuto lo sforzo nel promuovere il continuo sviluppo professionale degli insegnanti impegnati nel portare avanti i progetti eTwinning, consolidando, in tal modo, il senso di appartenenza ad una Comunità europea unita.

Il conseguimento di questo prestigioso riconoscimento si è reso possibile grazie al percorso progettuale ancora in atto e al proficuo lavoro d’equipe portato avanti dai docenti Traina Cinzia, Fornasero Renato, Mastrosimone Stefania, Castiglione Italia, La Rosa.

Meccatronica: una nuova frontiera formativa e lavorativa

L’industria metalmeccanica nazionale continua ad essere interessata da una fase espansiva. Lo dicono i dati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica, che segnala nel primo trimestre del 2018 una crescita delle esportazioni e dei volumi realizzati mantenendo pressoché invariata l’attività produttiva a livello nazionale, così come si evince dalla produzione manifatturiera di aziende meccatroniche e dagli export positivi soprattutto nelle regioni più industrializzate.

Alla luce della difficoltà di crescita a lungo periodo e degli orientamenti della politica commerciale, rivolta verso l’est e l’oriente, è però indispensabile puntare sulla creazione di modelli educativi che consentano di vincere le sfide della rivoluzione digitale e rispondere ai fabbisogni delle imprese, che sono alla ricerca di profili tecnici altamente specializzati nel campo della Meccanica e Meccatronica.

Gli operatori nelle fabbriche manifatturiere sono ormai tecnici specializzati Hi-Tech, altamente qualificati e con un lavoro completamente diverso da quello del vecchio operaio della catena di montaggio. La Meccatronica riguarda poi non solo il processo produttivo, ma anche il prodotto finale, dove meccanica, elettronica e informatica convergono aprendo opportunità fino a ieri inimmaginabili. Questo aspetto può essere colto dai giovani che si formano verso il mercato del lavoro e dalle loro famiglie che li possono orientare nelle scelte.

Il corso di “Meccanica, Meccatronica ed Energia” rappresenta una realtà oramai affermata nel piano dell’offerta formativa dell’I.I.S.S. “S.Mottura” di Caltanissetta e segue il trend di forte crescita dell’intero settore della Meccatronica a livello nazionale e a livello regionale.

Il profilo professionale in uscita è quello di tecnico meccatronico altamente specializzato, che consente ampi sbocchi lavorativi così come già accaduto per gli allievi appena diplomati che hanno trovato lavoro con contratto a tempo indeterminato in importanti aziende del settore del giocattolo robot, nel campo degli impianti antintrusione o come operatori di macchine utensili a controllo numerico, solo per citarne alcuni. Altri alunni hanno invece preferito proseguire gli studi in ingegneria meccanica in importanti università come il Politecnico di Milano, l’Università di Parma e di Palermo e Catania conseguendo eccellenti risultati.

Prof. Gaetano Costa

NON È MAI TROPPO TARDI

Il desiderio di apprendere e di migliorare il livello di conoscenza è insito in ognuno di noi.

A tal fine il corso serale rappresenta una grande opportunità, soprattutto per quegli adulti che nel passato non hanno acquisito una preparazione culturale e professionale e che con grande impegno, nonostante la dura giornata di lavoro, dedicano la parte finale del giorno alla formazione.

La presenza del corso serale nel nostro Istituto trova ragion d’essere nella logica funzionale di un servizio ad una comunità di utenti, in una fascia di età varia, che può cogliere l’opportunità per trovare spazi di crescita culturale, umana, sociale che altrimenti difficilmente potrebbe realizzare.

L’impegno dello studio e del lavoro in contemporanea apre scenari didattici che vengono affrontati dai docenti e da tutto il personale con parametri sicuramente diversi da quelli utilizzati per la cosiddetta scuola del mattino.

Gli obiettivi e le prospettive, anche se si concludono con il conseguimento del Diploma che ha un valore identico a quello del corso diurno, sono oltremodo diversi e forse ancor più carichi di valori aggiuntivi soprattutto mediante la realizzazione di attività con un target specialistico che nessun’altra esperienza potrebbe dare.

Il corso serale del nostro Istituto costituisce un nodo fondamentale e un’opportunità unica per la realizzazione dell’educazione permanente e per l’acquisizione di saperi fondanti che trovano applicazione immediata nella crescita e nella scoperta delle risorse presenti in ogni nostro alunno.

Attualmente è attivo il corso serale di Elettronica ed Elettrotecnica. Per il prossimo anno scolastico vi è anche l’opportunità di frequentare il corso serale di Meccanica, meccatronica ed energia.

Prof. Nicola Renato D’Antoni

Corso di Astrofisica: decima edizione

Nell’anno scolastico corrente 2018/2019 avrà luogo la decima edizione del Corso di Astrofisica. L’iniziativa mira alla divulgazione dei valori della cultura scientifica ad alto livello attingendo alla fisica moderna, in particolare alla teoria della relatività e alla fisica dei quanti.

L’attività è aperta al territorio, a tutti gli appassionati, adulti e studenti, interni ed esterni all’Istituto che mostrano interesse verso la conoscenza dell’universo e nel progresso dell’indagine astronomica.

Il corso è incentrato sullo studio di stelle, galassie, buchi neri, non solo dal punto di vista teorico ma anche attraverso l’analisi dei grandi esperimenti scientifici che hanno permesso la ricostruzione dell’evoluzione dell’universo a partire dai suoi primissimi istanti di vita.

Vengono esaminati quei segnali di varia natura (radiazione elettromagnetica, raggi cosmici, onde gravitazionali) che ci giungono da altri corpi celesti posti a distanze enormi da noi, che qui vengono interpretati e studiati.

L’organizzatore del corso, il prof. Michele Fiorino, anche in questa edizione ha coinvolto numerosi esperti esterni (astronomi, docenti universitari e ricercatori) e proporrà, attraverso esperienze di osservazione diretta al telescopio, un quadro completo del cosmo, delle componenti che lo costituiscono e delle leggi fisiche che lo governano.

Prof. Michele Fiorino

Attività di Robotica con il progetto “Arduino”

Il progetto di Robotica “Arduino”, giunto alla quarta edizione, ha come obiettivo principale quello di approfondire quanto sviluppato durante le lezioni in classe con idee progettuali in ambito elettronico che poi vengono realizzate in laboratorio in orario extracurricolare. Questo permette di sviluppare le competenze di lavoro in team, di risolvere problemi, di collaborare e partecipare avendo uno scopo comune.

Inoltre, essendo la gran parte della documentazione in lingua inglese, si potrà potenziare la conoscenza dell’inglese tecnico durante le lezioni teoriche e nell’uso della manualistica, della documentazione tecnica, dei siti web specifici, dei video tutorial. Gli obiettivi disciplinari che si vogliono raggiungere mettendo in opera il progetto sono quelli del potenziamento delle competenze relative alla progettazione di piccoli impianti elettrici ed elettronici e di miglioramento dell’inglese tecnico grazie all’utilizzo di dispense, documentazione, video e manuali in lingua.

Inoltre, si motivano gli alunni cercando di far vedere alcune discipline (come l’elettronica e i sistemi automatici) in maniera diversa con innumerevoli applicazioni ed esempi che integrano quanto fatto nelle lezioni curricolari. La presenza di gruppi di alunni di indirizzi diversi, elettronico e meccatronico, permette una socializzazione ed uno scambio di conoscenze ed opinioni molto proficuo; ciascuno di loro, avendo livelli di conoscenze diversificati e tipologie di materie different,i può trovare punti comuni nella progettazione di sistemi complessi che contemplano sia la parte meccanica che l’elettronica.

Quest’anno si svilupperà in particolare la programmazione dei robot Festo, Lego Mindstorm e MakeBlock.

Prof. Renato Fornasero

CHIMICA SENZA FRONTIERE! PROGETTI CON VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ISLANDA, IN FRANCIA E NON SOLO

Al Mottura la chimica ha veramente oltrepassato i confini! La disciplina che da sempre si è studiata al biennio in tutti gli indirizzi ma che, in questi ultimi anni, con la nascita dell’indirizzo “Chimica, Materiali e biotecnologie ambientali” nelle due opzioni “Chimica e materiali” e “Biotecnologie ambientali”, la scienza della materia e delle sue trasformazioni si è imposta all’insegna della “Green Chemistry”, sia in campo industriale che ambientale. Le interessantissime discipline di indirizzo sono propedeutiche agli innumerevoli sbocchi occupazionali o a successivi studi universitari. Tantissime sono le attività promosse dall’Istituto, possiamo ricordare il 1°corso sulle Nanotecnologie che ha ospitato relatori d’eccellenza provenienti da prestigiose Università, dal CNR-ISMN e dal mondo dell’impresa e che quest’anno si riproporrà con un taglio ancor più sperimentale. I giovani allievi chimici lo scorso anno hanno potuto visitare in Francia la realtà più tecnologicamente avanzata del pianeta, il progetto internazionale ITER ad Aix en Provence, il luogo dove è in corso di realizzazione il primo reattore nucleare a fusione che emulerà il nostro sole! Quest’anno, invece, gli alunni andranno in Islanda a visitare il Centro DeCode Genetics di Reykjavik, centro all’avanguardia nella ricerca delle malattie di origine genetica. Auguriamo a questi giovani di arrivare sempre più lontano con i loro sogni per un radioso futuro!

Prof.ssa Sandra Stringi

Il MOTTURA SI INTERNAZIONALIZZA

L’Istituto “S. Mottura” sta ampliando l’offerta formativa nello studio delle lingue straniere: codocenza in Inglese con insegnanti di madrelingua, corsi di Inglese Cambridge e l’attivazione di un corso di Lingua Spagnola. Quest’ultimo è iniziato nel mese di Novembre ed è rivolto a 15 studenti del biennio del Liceo Scienze Applicate per 2 ore settimanali curriculari.

Il progetto di internazionalizzazione nasce infatti dall’esigenza di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere comunitarie, con la consapevolezza che la conoscenza di più lingue straniere è ormai un elemento irrinunciabile e fondamentale per le sfide future che i nostri giovani alunni dovranno affrontare nel mondo dello studio e del lavoro.

A promuovere l’iniziativa della scuola è la Prof.ssa Loredana Riggi, docente di Lingua e cultura Inglese ma anche Cultore di Lingua e civiltà Spagnola (e docente del corso). Le lezioni ven

gono svolte in un laboratorio linguistico innovativo che rappresenta un valore aggiunto per la comunità scolastica. Questo obiettivo, francamente “alto” – afferma la prof. Riggi- vuole essere una delle best practices della scuola per un mondo sempre più globalizzato. La conoscenza di un’ulteriore lingua comunitaria e la cultura sono veicoli di cittadinanza europea e globale. Le nostre società sono attraversate da cambiamenti veloci e radicali e richiedono risposte condivise a livello internazionale. Il sistema di istruzione e formazione è strategico in

questo senso: è da questo che passano valori e conoscenze per fare dei nostri giovani cittadini responsabili, italiani, europei, globali.

Siamo sicuri – afferma ancora la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Laura Zurli – che in questo modo la scuola avvia un percorso interculturale ampio, partecipando a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” e favorendo un’esperienza formativa forte con ricadute sulla comunità scolastica e sul territorio”.

Prof.ssa Loredana Riggi

Acquisizione delle “cinque chiavi per il futuro” grazie agli alunni diversamente abili

Non si potrebbe immaginare un Istituto “Mottura” senza il cospicuo numero di studenti diversamente abili. Il protagonismo dell’alunno, l’attenzione alla diversità di cui ognuno è portatore, la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno sono divenuti realtà anche grazie al lavoro costante, motivato e a volte faticoso che da anni tutto il personale scolastico svolge con dedizione nei confronti dei ragazzi in situazione di handicap.

Un elevato numero di docenti di sostegno, coadiuvati dagli assistenti igienico sanitari e dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, permette di rispondere ai singoli bisogni educativi di ogni studente in difficoltà per favorire l’attuazione di un progetto di vita finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa.

Progetti, metodologie didattiche innovative, visite didattiche, attività laboratoriali si estendono dalle classi con alunni con Bisogni Educativi Speciali all’intera comunità scolastica. Il progetto “Un’idea con-creta”, finalizzato alla realizzazione di manufatti in ceramica, e il progetto “Calcio a 5” potenziano la socializzazione, il lavoro in gruppo, la motricità, l’apprendimento delle regole. Attività di didattica all’aria aperta, musica, cinema e fotografia; una ricca dotazione di materiale speciale, incrementata dai più aggiornati software, e la frequenza da parte dei docenti di sostegno di corsi specifici disseminano pratiche educative e didattiche che favoriscono negli studenti l’acquisizione del pensiero disciplinare, la sintesi di differenti idee e conoscenze, la capacità di affrontare situazioni nuove, il rispetto per tutte le diversità, lo sviluppo di persone eticamente responsabili.

Le “cinque chiavi per il futuro”, intelligenze indispensabili per affermarsi nel mondo futuro (secondo lo psicologo statunitense Howard Gardner), vengono più facilmente coltivate in un ambiente scolastico dove la persona diversamente abile è una ricchezza per tutti. Ed essa è una realtà all’Istituto “Mottura”.

I docenti di sostegno dell’Istituto

Attività di Alternanza Scuola Lavoro all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta per sviluppare la cultura della legalità fiscale

Visite guidate all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, incontri con funzionari, dibattiti e riflessioni, analisi del materiale di supporto cartaceo e multimediale. L’Alternanza scuola lavoro si arricchisce quest’anno scolastico di attività finalizzate a sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole fiscali e a sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale connessa all’esercizio della cittadinanza attiva.

Il 15 Novembre 2018 la classe IV sezione C dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica si è recata per la prima volta negli uffici dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del progetto “Fisco e scuola” coordinato dal prof. Stefano Lo Giudice. Gli alunni sono stati accompagnati dai proff. Condorelli Giovanna, Lo Presti Ignazia e Lo Giudice Stefano.

Il progetto “Fisco a scuola” nasce da un protocollo d’intesa nazionale (stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Agenzia delle Entrate) e regionale (firmato tra l’Ufficio scolastico regionale e la Direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate) ed è inserito tra gli obiettivi della Convenzione 2014-2016 redatta tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Deriva dalla consapevolezza che i giovani sono sensibili ai temi sociali e che la partecipazione attiva è fondamentale per costruire una società civile.

Gli studenti dell’Istituto hanno partecipato con interesse, incrementando il senso civico nel rapporto cittadino/Fisco e la motivazione ad un comportamento “fiscalmente corretto”.

.