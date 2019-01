AUGUSTA – I carabinieri di Augusta, in provincia di Siracusa, la notte scorsa, hanno arrestato quattro persone in flagranza di reato per rissa e lesioni personali aggravate a Villasmundo. Si tratta di un uomo di 48 anni, di un 28enne e di altri due giovani di 25 e 23 anni. I militari sono stati chiamati perché in un bar era in corso una lite tra i quattro uomini, ed erano spuntate anche una spranga e un coltello. I carabinieri sono arrivato quando la rissa, scoppiata per futili motivi, probabilmente dovuta anche all’eccessivo uso di alcol nei festeggiamenti per il nuovo anno, si era appena conclusa. I quattro uomini che avevano preso parte alla rissa e che, nel frattempo, erano andati in ospedale per farsi curare le ferite, sono stati arrestati e sono finiti tutti ai domiciliari. (Foto di repertorio)