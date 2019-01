SAN CATALDO. Anche i volontari comunali della Protezione civile si stanno attivando per consentire il ripristino della viabilità relativamente anche a luoghi trafficati. In particolare, il sindaco ha annunciato che gli stessi volontari stanno provvedendo a spalare la neve in prossimità dei marciapiedi delle farmacie e delle chiese in modo da consentire ai cittadini un più agevole accesso a questi luoghi.