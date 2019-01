SAN CATALDO. <Possiamo dire che anche questa volta abbiamo passato quasi indenni l’ennesima emergenza neve>. Ad affermarlo è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Il primo cittadino sancataldese ha rilevato che <Un duro lavoro protrattosi da ieri pomeriggio dalle ore 16:00, con spargimento sale, fino alle ore 22:00 e da questa mattina dalle ore 4:30 alle ore 11:30, ha permesso di ridare una sufficiente viabilità alla comunità; certo il sopralluogo delle 4:30 di questa mattina è stato a dir poco allarmante: ancora bufere di neve e strade completamente imbiancate da una spessa coltre bianca!>. Il primo cittadino ha inteso ringraziare <tutti coloro che a vario titolo hanno permesso di superare con ridotte limitazioni un particolare estremo evento meteorologico. La fase della pianificazione del Piano Neve, l’organizzazione del Centro Operativo Comunale, le direttive impartite, gli uomini formati, le Associazioni preliminarmente contattate, i singoli cittadini e le diverse Imprese che hanno aderito alla chiamata dell’Amministrazione Comunale, hanno consentito, con azione sinergica, di limitare i problemi per i concittadini>. Secondo il sindaco: <Di certo non abbiamo fatto il massimo, si poteva fare di più, molte criticità non sono state risolte, ma credetemi è il massimo che si poteva fare con gli uomini, mezzi e materiali a disposizione. Siamo stati spesso obbligati a fare delle scelte di priorità sugli interventi da attuare, cosa che abbiamo fatto con l’oculatezza del Buon padre di Famiglia. Ancora una volta ho avuto l’onere di coordinare tutte le operazioni e gli interventi attuati del cui esito, nel bene e nel male, me ne assumo totalmente la responsabilità. Esprimo sincera gratitudine ai miei concittadini per la loro comprensione sugli sforzi attuati, così come sono orgoglioso di avere cooperato con colleghi davvero eccezionali ed impareggiabili: il servizio di protezione civile guidato dal suo responsabile Luciano Ferrara, L’Ispettore Capo Pasquale Messina – Responsabile del Corpo di Polizia Municipale – gli Agenti di Polizia municipale, tutti i dipendenti comunali che hanno messo in atto le mie indicazioni, tutti i concittadini che accolto il mio invito e messo a disposizione i propri mezzi meccanici, gli impareggiabili componenti del nucleo di volontari comunali di protezione civile; così come devo assolutamente ringraziare i Presidenti ed i Soci delle Associazioni Team Quad 22 e Viking Club che hanno prestato aiuto a diversi concittadini aventi necessità di espletare funzioni vitali al di fuori del nostro territorio comunale o per la consegna di farmaci a domicilio>. Il sindaco ha infine ricordato che <C’ è ancora qualche strada principale con presenza di ghiaccio. Abbiamo per l’ennesima volta sparso del sale. Adottare la massima attenzione nello spostarsi con automobile>.