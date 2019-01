SAN CATALDO. La Via Achille Carusi sarà chiusa al traffico. Lo ha stabilito con un’ordinanza apposita il sindaco Giampiero Modaffari. Il primo cittadino sancataldese, l’ha disposta al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di “eliminazione delle parti pericolanti dei due balconi nell’edificio sito in Via Achille Carusi n. 24. Da qui la necessità momentanea di precludere al traffico veicolare il sito dove trovasi allocato detto fabbricato, durante l’esecuzione dei lavori. La chiusura al traffico è stata disposta dal 21 gennaio e fino all’ultimazione dei lavori. L’ordinanza prevede il divieto del traffico veicolare in via Carusi dalle 7 alle 18.