SUTERA . (Dall’Amministrazione Comunale) – “In data 15 gennaio 2019 ha avuto inizio la seconda annualità del Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Sutera. Dodici giovani suteresi svolgeranno tale servizio nell’ambito di due progetti, curati ed elaborati da Confcooperative di Caltanissetta, riguardanti il settore turistico, con il progetto “Storie di Casa mia 2017”, e il settore ambientale relativo alla raccolta differenziata, con il progetto “Un’isola per Sutera 2017”. L’Amministrazione Comunale crede nella realtà del volontariato del Servizio Civile Nazionale, istituito con legge 6 marzo 2001 n°64, che offre ai giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di impegnare un anno della propria vita alla solidarietà e alla pubblica utilità mediante progetti di varie tipologie che interessano il sociale, la tutela dell’ambiente, la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, per tanto, alla luce di ciò, ancora una volta ha ritenuto opportuno investire risorse in tale progetto. L’Amministrazione Comunale augura ai 12 giovani un buon lavoro con la consapevolezza che tale esperienza sarà un arricchimento tanto per i giovani quanto per la comunità suterese”.