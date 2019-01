PALERMO – Il governo della Regione siciliana “e’ per il ponte sullo Stretto. E’ una esigenza infrastrutturale essenziale, non un capriccio. Si tratta di completare la rete che dal cuore dell’Europa deve arrivare fino a Palermo”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che poi punta dritto a Roma e chiama in causa l’esecutivo Lega-M5s: “Mi auguro che possa quanto meno assumere una decisione definitiva, chiara e netta su questo tema, invece che balbettare posizioni di varia natura”. Peraltro occorre un sforzo comune per rendere piu’ competitiva la rete infrastrutturale siciliana: all’Isola, spiega, compete la viabilita’ secondaria, “ma lo Stato deve pensare alle grandi infrastrutture e ai porti che devono diventare competitivi e attrattivi in un mercato che si apre sempre più”.