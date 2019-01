SIRACUSA – Il gip del tribunale di Siracusa ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di violenza sessuale su una dodicenne di Avola con un grave ritardo mentale. Ad abusare della minore, secondo la ricostruzione dei carabinieri e dei magistrati della procura di Siracusa, sarebbe stato il vicino di casa avolese, che, di volta in volta, approfittando dell’assenza dei genitori e della fiducia posta in lui, si sarebbe intrufolato in casa. E’ stata la minore a svelare i comportamenti del vicino e gli esami sugli indumenti della minore da parte dei carabinieri del Ris avrebbero svelato i rapporti sessuali. L’uomo e’ stato condotto nel carcere di Cavadonna, a Siracusa.