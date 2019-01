MUSSOMELI – Missione a Marineo per l’assessore comunale Seby Lo Conte. Infatti l’altro ieri, 11 gennaio 2019 , unitamente alla responsabile dell’ufficio turistico Giuseppina Lanzalaco , hanno sottoscritto ATS per “la promozione e valorizzazione culturale dei castelli di Sicilia”., di cui fanno parte i comuni di Castelbuono, Burgio, Cammarata, Carini, Mussomeli, Salemi, Alcamo, Collesano, Marineo, Caccamo, Vicari, il Club Alpino Siciliano e la società privata Centomediaelode srl. Comune capofila Castelbuono. Va sottolineato che le finalità dell’ATS tendono a mettere in rete le varie attività culturali, che si svolgono nei rispettivi castelli, attraverso l’attivazione di progetti condivisibili e la realizzazione di eventi culturali quali rappresentazioni teatrali, mostre, rappresentazioni storiche, concerti, eventi enogastronomici etc. Inoltre l’Ats intende lavorare in sinergia con aziende private nel settore del marketing e della programmazione regionale, nazionale ed europea per accedere a finanziamenti comunitari; in tal senso, saranno predisposti progetti di fruizione turistica internazionale che coinvolgano tour-operator, associazioni culturali, enti, scuole e singoli cittadini che vogliono vivere un’esperienza culturale e turistica dentro la rete dei castelli.