MONTEDORO – Per fare fronte alle esigenze di cassa per il 2019, l’amministrazione comunale, nell’ ultima riunione di giunta, ha adottato il provvedimento che prevede la richiesta alla banca tesoriere del Comune e cioè alla filiale di San Cataldo del Monte Paschi di Siena, una anticipazione di Tesoreria per il 2019 . L’anticipazione, così come prevede la legge, è stata richiesta per un limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, relative ai primi tre Titoli di Entrate del bilancio. E così l’importo che la banca potrà concedere al Comune a titolo di anticipazione per il 2019 ammonta a 734.105,08 euro.