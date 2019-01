MESSINA – Incidente oggi pomeriggio a Raccuja, in provincia di Messina, dove un anziano e’ morto a seguito del ribaltamento del trattore che guidava. Giuseppe Morello, 70 anni del posto, stava lavorando in un terreno in campagna. Sembra che si fosse recato in un fondo di sua proprieta’ per raccogliere della legna. Secondo una prima ricostruzione, dopo avere caricato la legna sul mezzo stava tornando a casa quando, per cause in corso di accertamento, il trattore si e’ ribaltato. L’anziano e’ morto praticamente sul colpo. Inutili si sono rilevati i soccorsi. Sull’incidente indagano i carabinieri del luogo.