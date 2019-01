“A seguito della mia nomina a Commissario cittadino, non posso che ringraziare il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, il quale mi ha coinvolto in un progetto entusiasmante, che mi riempie di orgoglio ma anche di oneri. Gela è la quinta città siciliana e merita particolare attenzione”. A riferirlo è il neo Commissario di Forza Italia a Gela, avv. Filippo Incarbone.

“Da parte mia – conclude Incarbone – posso garantire la piena volontà ad unire piuttosto che dividere le diverse anime del partito che si muovono e giustamente lo rendono vivo. Il mio auspicio è quello di condurre Forza Italia ad essere il primo partito alle prossime elezioni amministrative. Ciò potrà accadere solo se ci sarà una comunione d’intenti tale, da aprire al dialogo piuttosto che allo scontro. Il dialogo è sempre costruttivo, perché promuove il confronto invece che lo scontro sterile e inutile”.