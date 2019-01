CALTANISSETTA – Seppur con alcune assenze Graef, Colore e De Agostini su tutti, la Pro Nissa si impone, in casa, per 6 a 0 sullo Sporting Alcamo nella seconda giornata di ritorno del campionato regionale di futsal, serie C1, girone A. Pro Nissa che veleggia in cima alla classifica con un rassicurante più 8 sul Cus Palermo, secondo in graduatoria.

Gara mai in discussione; nisseni subito padroni del gioco. A fare le prove generali del gol ci pensano Lo Bongiorno e Borges che al minuto 8’ e 11’ vanno vicinissimi alla rete. La prima marcatura arriva al 12’ con Mosca che fa partire una staffilata da posizione defilata che piega le mani al portiere. Al 15’ l’occasione del raddoppio è sui piedi di La Malfa che servito da Borges in contropiede, da due passi in scivolata non trova il tempo sul pallone. Due minuto dopo è capitan Marino a realizzare la rete del raddoppio servito abilmente dal pivot brasiliano Borges. Gli avversari, frastornati, provano a portarsi timidamente avanti al 20’ , conclusione ravvicinata ma Avanzato chiude la saracinesca con un intervento da terra. Al 23’ ritorna in campo dopo un lungo infortunio il giovane Emanuele Di Stefano; buona la sua prova, tanta corsa e buona tecnica individuale in alcune giocate, rendendosi da subito utile ai compagni. Al 26’ arriva la rete del 3 a 0 con Lo Bongiorno. Nella ripresa stesso “cliché” ed inizia anche la girandola dei cambi per far rifiatare alcuni giocatori e per dare minutaggio a chi ha giocato meno. Ma il ritmo di gioco e la qualità non è da meno; Al minuto 9’ arriva la rete del capocannoniere del torneo Borges che, su azione in velocità, deposita senza affanno alle spalle del portiere. Debutto assoluto invece per il giovane Ivan Lo Piano, tra gli artefici della promozione dello scorso anno. Nei minuti finali arrivano le reti di Mosca che firma così la tripletta. Fischio finale ed applausi a scena aperta dei tifosi che assaporano sempre più il sogno promozione.

Nel prossimo turno di campionato i nisseni saranno in trasferta, logisticamente ostica, a Pantelleria, quintetto che occupa il nono posto in classifica.