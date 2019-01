CAMPOFRANCO. Tornano al lavoro gli operai del reddito minimo di inserimento. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha sottolineato che, dopo la sospensione per scadenza naturale del periodo lavorativo del 31 dicembre scorso, la sua amministrazione <ha sollecitato l’Assessorato Regionale al Lavoro e accelerato i tempi burocratici del Comune, affinché gli operai potessero tornare al lavoro prima possibile>. E così, da ieri, gli operatori sono di nuovo in servizio per conto del Comune in attività di manutenzione ordinaria, verde pubblico e altro, per cui hanno potuto riprendere la loro attività lavorativa.