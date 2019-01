CALTANISSETTA – In più occasioni era stata segnalata a Caltanissetta la mancanza di adeguate tutele a Villa Amedeo: spesso le luci spente, talvolta il cancello dimenticato aperto di notte. Martedì 8 gennaio, ennesimo episodio di danneggiamento, ignoti hanno vandalizzato il busto di Garibaldi.

L’assessore Giuseppe Tumminelli tramite un post su facebook ha fatto sentire la voce dell’Amministrazione: “Altro danneggiamento questa sera alla villa Amedeo. A farne le spese il busto realizzato dal Frattallone in onore a Garibaldi e alle sue gesta. Questa sera le “gesta” di chi non conosce la storia arrecano solo disonore a chi le ha compiute. Provvederemo a riposizionare il busto, nella speranza che non abbiano arrecato seri danni alla scultura e che saranno quantificati durante il sopralluogo di domani. Sporgeremo denuncia affinché questi atti non restino impuniti”.