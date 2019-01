CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato cinque soggetti, tutti nisseni gravati da precedenti giudiziari, per rissa aggravata e, tre di essi, anche per porto di armi o oggetti atti a offendere. La rissa è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri all’interno di un’attività commerciale ubicata in via Filippo Turati tra i componenti di due nuclei familiari. Da una prima ricostruzione dei fatti, svolta dagli agenti delle volanti e della Squadra Mobile intervenuti sul posto, padre e due figli, che si trovavano all’interno del locale seduti a un tavolo, sono stati avvicinati da due fratelli e, per motivi ancora da accertare, un’accesa discussione è poi degenerata in rissa nella quale i contendenti si sono colpiti con sedie e altre suppellettili. Il titolare del locale, completamente estraneo ai fatti, ha tentato di dividere i rissanti venendo colpito da un pugno. Gli agenti hanno identificato padre e due figli che si trovavano ancora all’interno dell’esercizio commerciale e, addosso al padre, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato e sequestrato un coltello a serramanico. Successivamente gli agenti hanno intercettato anche i due fratelli allontanatisi dopo subito dopo la rissa. I cinque soggetti condotti in Questura sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per rissa aggravata. Inoltre, l’uomo trovato col coltello e i due fratelli allontanatisi subito dopo la rissa, sono stati denunciati anche per porto di armi o oggetti atti a offendere, gli ultimi due avrebbero, infatti, usato un bastone sequestrato dai poliziotti. Per il titolare dell’esercizio commerciale e due dei rissanti sono state necessarie le cure del pronto soccorso per lievi lesioni riportate a seguito della rissa.