CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta rende noto che con ordinanza del dirigente della Polizia municipale, Diego Peruga, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale di alcune arterie cittadine ricadenti nei cavalcavia di via Sallemi e via Rosso di San Secondo, con la predisposizione di itinerari alternativi per gli automobilisti. Il provvedimento, che in modo articolato riguarda rispettivamente le giornate del 18 e 19 gennaio e del 1 e 2 febbraio, si è reso necessario per effettuare le prove di carico sui cavalcavia. “Come a tutti noto, dopo i fatti del ponte Morandi di Genova gli enti territoriali si sono attivati per un monitoraggio di ponti, cavalcavia e viadotti di propria competenza. Dobbiamo quindi affrontare qualche disagio limitato a pochi giorni, per dare a tutti la garanzia della sicurezza delle nostre strade. Queste verifiche rientrano in un’attività di monitoraggio preventivo”, spiega il sindaco, Giovanni Ruvolo.

Nelle giornate di venerdì 18 gennaio e venerdì 1 febbraio dalle 8,30 alle 17,30 verrà sospesa la circolazione veicolare e pedonale in via Sallemi (tratto alto compreso tra via dietro San Michele e via Luisa Moncada) e in via Fra’ Giarratana (tratto compreso tra la via Galileo Galilei e la via Catania). Sensi unici, svolte obbligatorie e divieti di sosta consentiranno l’utilizzo di percorsi alternativi che verranno evidenziati con cartelli e indicazioni stradali. In particolare: senso unico di marcia in via dietro San Michele con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Sallemi dovranno procedere in direzione via Pisacane; doppio senso di marcia in via Galilei tra via Moncada e via Frà Giarratana; divieto di sosta in via Sallemi dall’incrocio con via Aretusa fino al civico n.95; obbligo di svolta a sinistra in via Galileo Galilei per i veicoli provenienti da via Frà Giarratana e diretti verso via Catania.

Nelle giornate di sabato 19 gennaio e sabato 2 febbraio dalle 8,30 alle 17,30 sarà sospesa la circolazione veicolare e pedonale in via Rosso di San Secondo e sullo stesso ponte soprastante. In queste due giornate sarà vigente il divieto di sosta nella strada prospicente il liceo Classico “R. Settimo” e la scuola media “G. Verga”, nonché sulla via Rosso di San Secondo tra i civici 20 e 30. I veicoli provenienti da piazza Europa e diretti in viale Conte Testasecca dovranno utilizzare la rampa laterale di via Rosso di San Secondo che collega con la via Sallemi, mentre quelli provenienti da via Calafato dovranno svoltare a sinistra per viale Conte Testasecca.

Variazioni conseguenti sono predisposte nelle corse dei bus urbani e delle linee extraurbane Astra e Sais trasporti.