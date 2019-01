CALTANISSETTA – Sono stati tutta la notte alla mercè della curiosità di passanti e fotocamere di smartphone, dei contenitori di rifiuti speciali (medicinali scaduti ed affini) e buste contenenti dati anagrafici di pazienti: il tutto gettato alla rinfusa fuori dai cassonetti dell’immondizia.

L’increscioso, gravissimo ed inquietante fatto è accaduto nei pressi del Poliambulatorio di via Malta nel capoluogo nisseno. Le foto scattate dai nisseni, ovviamente, sono finite in bella mostra sui social con annessi commenti. Ciò non esime dall’interrogarsi di come sia potuta accadere una simile leggerezza. Chi sono i responsabili? Si spera che il fatto non cada presto nel dimenticatoio ma per una volta sia fatta chiarezza.