CALTANISSETTA – Il Dirigente Scolastico professoressa Maria Rita Basta, i docenti, gli studenti e il personale ATA dell’Istituto “Luigi Russo” di Caltanissetta, sito in via Leone XIII, 48/d informano che per tutto il mese di Gennaio, tutti i sabati e domeniche pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e giovedì 31 dalle 16:00 alle 19:00, l’Istituto accoglierà gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado e le proprie famiglie.

Sarà possibile visitare tutti gli ambienti ed i moderni laboratori utilizzati dagli studenti che

frequentano gli indirizzi:

 Tecnico Tecnologico “Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie;

 Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Relazioni Internazionali per il Marketing;

 Tecnico Grafica e Comunicazione;

 Liceo Linguistico Esabac (Inglese, Francese, Tedesco/Spagnolo);

 Liceo Linguistico (Inglese, Tedesco e Spagnolo).

Inoltre, tutti i venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sarà possibile partecipare attivamente

alle attività laboratoriali di indirizzo (Biologia/Chimica, Lettere, Lingue straniere,

Economia, Grafica) organizzate dall’Istituto.