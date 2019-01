CALTANISSETTA – Grande successo hanno riscontrato gli eventi di fine anno svoltisi al Palazzo Moncada a cura dell’Associazione Creative Spaces. Ad iniziare da giovedì 27 dicembre con il talk a cura di Luigi Garbato, una chiacchierata su Dalì artista eclettico e il suo rapporto con i mass media e per finire con l’evento dal titolo “Aperitivo Di_Vino” sabato 29 dicembre che ha visto cambiare veste al museo.

Sottolinea Eros Di Prima, Presidente dell’Associazione Creative Space: “Vogliamo fare vivere il museo in tutte le sue forme, vogliamo viverlo come aggregatore sociale e centro di riferimento per la città. Abbiamo visto entusiasmo da parte di chi ha partecipato e ci è dispiaciuto aver dovuto dire di no a molte persone interessate, a causa dei numeri limitati per una questione di sicurezza. Ringraziamo i nostri sponsor, Tenute Lombardo e panificio Alù che ci hanno sostenuti per la realizzazione dell’evento”.

Adesso l’Associazione Culturale Creative Spaces è pronta ad iniziare il nuovo anno con una degustazione di tè grazie alla collaborazione del negozio ed organizzazione teaparties Occasionalmente. Una degustazione che vi porterà a scoprire i mondi danteschi con il gusto caldo del tè. Giorno 4 gennaio dalle 18:00 avrà inizio un percorso sensoriale che vi inebrierà. Ad accompagnarvi in questo percorso sensoriale e gustativo tra le opere di Dalì, la guida Selene Tumminelli. Per partecipare contattate Creative Spaces tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/associazionecreativespaces/ o al 3275396202 o ancora a creativespaces@libero.it

Sabato 5 gennaio le visite guidate alle 17:00/18:00/19:00. Consigliata la prenotazione.

La mostra allestita presso la Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada – Caltanissetta, resterà in mostra fino al 24 febbraio 2019.

Giorni e orari: da martedì a domenica, dalle 10:00-13:00 e dalle 17:00-20:00