CALTANISSETTA- La Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta potrebbe riunire i processi sulle stragi di via d’Amelio e Capaci. La richiesta e’ stata avanzata dall’avvocato Flavio Sinatra, che assiste Salvuccio Madonia e Vittorio Tutino, nel corso del processo che si celebra in secondo grado per l’attentato in cui morirono il giudice Borsellino e cinque agenti della sua scorta. La Corte si pronuncera’ sulla richiesta avanzata dal legale dei due boss nell’udienza fissata per venerdi’ prossimo, 25 gennaio. Il quarto processo per la strage di via d’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, si concluse il 20 aprile 2017 con la condanna all’ergastolo di Madonia e Tutino, mentre i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci vennero condannati a 10 anni di reclusione. “Non doversi procedere” invece per Vincenzo Scarantino, che fu indotto a rendere false dichiarazioni e che con le sue rivelazioni provoco’ il depistaggio delle indagini