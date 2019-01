CALTANISSETTA – L’istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Scolastica Luigia Maria Emilia Perricone, parteciperà il 14 e il 15 febbraio 2019 a Milano al Seminario Nazionale “Cittadinanza e cultura digitale”, grazie al progetto “Maker Challenge” del professore Arcangelo Pignatone sul contributo delle tecnologie digitali per l’arricchimento delle didattiche nelle diverse discipline. Il progetto,da anni sperimentato presso la Scuola Secondaria di I° grad o “F. Cordova”, riguarda il Making e la prototipazione rapida in ambito STEM ai quali viene aggiunta l’emotività artistica, con lo scopo di coinvolgere gli studenti in co mpiti che portano loro ad imparare mentre stanno cercando di raggiungere una meta (goal) che costituisce anche la motivazione per lo studente per apprendere. Lanciata la sfida, gli alunni hanno creato prototipi che hanno poi realizzato, matura ndo competenze disciplinari e digitali attraverso il “fare” e l’esperienza diretta della progettazione e costruzione.

Il progetto, incoraggiato dalla Dirigente Perricone, sensibile e attenta alla sperimentazione didattica e alla diffusione della cultura digitale, è stato già selezionato in una precedente fase regionale dall’USR Sicilia, propedeutica all’accesso al Seminario Nazionale organizzato dall’USR Lombardia, ed è stato inserito nella sezione workshop della manifestazione, unico nella provincia di Caltanissetta. Il progetto di Pignatone, che da anni programma per competenze ed è impegnato in percorsi di innovazione metodologica e digitale, contribuirà a fornire esempi di buone pratiche educative e potrà confrontarsi con altre educative a livello nazionale.