CALTANISSETTA – Dopo il grande successo del Concerto di Capodanno dello scorso 6 gennaio, la Giovane Orchestra Sicula diretta dal ventiduenne Sancataldese Raimondo Capizzi, torna a esibirsi al Teatro Margherita di Caltanissetta per un concerto totalmente dedicato alla città. Non sono, infatti, state poche le polemiche seguite al mancato ingresso di numerosi cittadini alla rappresentazione del nuovo anno, alle quali ha fatto, tuttavia, seguito una dichiarazione dello stesso Capizzi, nella quale il giovane direttore ha ringraziato in primis la collettività per la grande partecipazione e, successivamente, promesso l’organizzazione di un nuovo concerto. “Le tante persone che non sono potute entrare a Capodanno ci hanno fatto capire che Caltanissetta è molto vicina all’orchestra e alla sua musica” – dice lo stesso Capizzi, aggiungendo – “Come promesso, quindi, ritorniamo in città con un nuovo evento dal titolo “Concerto per Caltanissetta: Colonne Sonore”, sposando altresì la campagna di raccolta fondi per aiutare il giovane Calogero Gliozzo nella sua lotta contro il tumore.” La Giovane Orchestra Sicula, grazie alla collaborazione con il Comune di Caltanissetta nella persona dell’Assessore alle Politiche Culturali Pasquale Tornatore, mantiene, quindi, la promessa unendola di fatto a una splendida iniziativa di solidarietà, che si augura troverà riscontro nella cittadinanza.

Il Concerto è fissato Domenica 10 Febbraio alle ore 20:30 al Teatro Margherita, con ingresso gratuito e biglietti segnaposto disponibili per tutti dalle ore 19:00 del 10 febbraio.