CALTANISSETTA – Giovedì 10 gennaio i poliziotti della sezione volante hanno sequestrato una Fiat 500, in esecuzione al decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di una quarantenne nissena, indagata per il reato di appropriazione indebita. Per l’autovettura in questione, affittata dalla donna presso una società del nord Italia, non erano stati versati i canoni di noleggio per come pattuito contrattualmente. La società proprietaria del mezzo aveva sporto denuncia e l’auto da ricercare era stata inserita nel database del Ministero dell’Interno. Nei giorni scorsi nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti da una pattuglia della sezione volante, il mezzo era stato intercettato dal sistema di video-monitoraggio delle targhe A.N.P.R. e, di seguito all’alert del sistema Mercurio, gli agenti procedevano al controllo del mezzo. Nel corso del 2019 sono 5.431 le autovetture sottoposte a controllo con il sistema Mercurio. 105.121, invece, sono quelle controllate con lo stesso sistema nel corso del 2018