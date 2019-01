CALTANISSETTA – Si svolgerà martedì 29 gennaio presso la Camera di Commercio il seminario “Le 3S del Successo: Seo, Sem e Sito Internet”. L’incontro, inserito nell’ambito del progetto Eccellenze in Digitale, è aperto a tutti e mira a veicolare alle aziende e ai futuri imprenditori gli strumenti indispensabili per poter interagire, attraverso il mondo digitale, con il proprio target di riferimento.

“Supportare le aziende nel loro percorso individuale è uno degli obiettivi perseguiti dalla Camera di Commercio – ha sottolineato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. Per poter avere un business di successo, nel proprio settore di appartenenza, è necessario essere competitivi sia realizzando un buon prodotto o servizio sia ottenendo un’adeguata visibilità”.

Nell’era dell’Impresa 4.0 per non “subire” il cambiamento è necessario “digitalizzarsi”, vale a dire “adeguarsi” al nuovo sistema informativo. Per far sentire la propria voce sul web è importante conoscere e saper sfruttare alcune fondamentali strategie di promozione.

Quello che si svolgerà la prossima settimana sarà uno dei tanti appuntamenti programmati dalla Camera di Commercio nissena per aiutare le aziende ad acquisire un adeguato grado di maturità digitale.

Come individuare le parole chiave da utilizzare in tutti i canali di comunicazione, quale strategia di marketing attuare per essere maggiormente presenti tra i primi risultati dei motori di ricerca e quali caratteristiche deve possedere un sito internet saranno alcuni degli argomenti trattati durante il workshop. Alla platea presente verranno proposte nozioni teoriche ed esempi pratici per poter immediatamente avviare o migliorare la propria “rivoluzione digitale”.

Al termine dell’incontro le Digital Promoter della Camera di Commercio saranno a disposizione delle aziende che vorranno comprendere il proprio stato di salute digitale e individuare gli step necessari per colmare l’eventuale gap accumulato.

Il Segretario Generale invita a partecipare all’incontro gli imprenditori, i futuri imprenditori, le associazioni dei datori di lavoro e gli istituti scolastici. Il seminario di Eccellenze in Digitale “Le 3S del Successo: Seo, Sem e Sito Internet” si svolgerà presso la sala conferenze della Camera di Commercio in Corso Vittorio Emanuele, 38 a Caltanissetta.