CALTANISSETTA- “E’ un dato grave quello della carenza di personale non solo di magistrati ma anche di personale amministrativo. Un ufficio come quello nostro chiamato a occuparsi di numerosi e delicati procedimenti, certamente e’ un freno che ci auguriamo che nel breve tempo possibile le autorita’ competenti ministeriali e il Consiglio superiore della magistratura intervengano per rimuovere questo ostacolo”. Lo ha detto il procuratore capo di Caltanissetta, Amedeo Bertone, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto di Caltanissetta. In merito alle inchieste antimafia condotte dalla procura nissena, Bertone ha detto che “l’ufficio ha lanciato segnali finalizzati a rimuovere tutte le incrostazioni di illegalita’ che hanno operato nel distretto. Ci auguriamo che questa attivita’ possa ulteriormente continuare anche attraverso il contributo delle varie autorita’ che nettano a disposizione dell’ufficio di Caltanissetta i mezzi necessari per realizzare questi obiettivi”. Le indagini hanno portato anche all’arresto di alcuni esponenti delle forze dell’ordine: “Non e’ un fatto positivo – ha sottolineato il capo della procura nissena – ma che via sia sempre la capacita’ di reagire e cogliere questi vuoti di legalita’ e’ una sicura garanzia che deve far sperare nella capacita’ di controllo dell’autorita’ giudiziaria”.