E’ in corso l’operazione “Abiad”. Blitz anti terrorismo dei carabinieri del Ros nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia: gli uomini dell’Arma stanno eseguendo 15 fermi emessi dalla Procura del capoluogo siciliano nei confronti di altrettanti indagati ritenuti a vario titolo responsabili di istigazione a commettere delitti in materia di terrorismo, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ingresso illegale di migranti clandestini nel territorio nazionale ed esercizio abusivo di attivita’ di intermediazione finanziaria. Si tratta di reati aggravati “poiche’ commessi – sostengono gli investigatori – avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ delinquenziali in piu’ di uno Stato.