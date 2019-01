ACQUAVIVA PLATANI – Indetto da Comune di Acquaviva il concorso “Presepi e Natale in vetrina”, a cui in diversi hanno partecipato, domenica scorsa, dopo la Messa pomeridiana delle 18,30, sono stati premiati, i vincitori, selezionati dall’apposita giuria che nella giornata del 3 gennaio scorso avevano proceduto alla visita dei presepi e dei balconi. Questa la graduatoria dei presepi: 1°) Istituto S. Antonio (€ 200); 2°) Migliore Salvatrice (€ 150); 3°) Scannella Marta, Flavia e Gloria (€ 125); 4°) Frangiamore Vincenzo (€ 75); 5°) Castiglione Isabella (€ 50). La classifica del concorso “Natale in vetrina ad Acquaviva” ha visto vincitori: 1°) Schillaci Giuseppe (€ 200) ; 2°) Ingrao Giuseppa (€ 150) ; 3°) Monachello Carmela (€ 50), Tutti quanti sono stati omaggiati di una pergamena ricordo.