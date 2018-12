PALERMO – “Una battaglia di civiltà che darà respiro ai lavoratori e alle amministrazioni dei comuni in dissesto e pre-dissesto che riceveranno i soldi degli stipendi. Restano ancora tanti problemi per queste amministrazioni, ma almeno questo scoglio è stato superato.”

Lo ha dichiarato Marianna Caronia all’ARS in merito all’approvazione dello stanziamento di 3 milioni di euro per il pagamento degli stipendi dei dipendenti dei comuni in dissesto e pre-dissesto.