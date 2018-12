SAN CATALDO. E’ in programma sabato 15 dicembre alle ore 19 il concerto a quattro mani di Maria Provenzano e Laura Blandino. Tale evento musicale si inserisce nell’ambito della stagione concertistica di musica classica organizzata dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Giuseppe Amico Medico. Una stagione concertistica che sta facendo registrare al Cine teatro Marconi e che, anche in questa occasione, è destinata a far registrare il pubblico delle grandi occasioni. L’ingresso sarà gratuito per tutti gli spettacoli della stagione concertistica.