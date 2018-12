SAN CATALDO. Un gazebo informativo Spazza Corrotti. E’ quello che il Movimento 5 Stelle di San Cataldo ha promosso stamani davanti al palazzo comunale. Il gazebo è stato creato per informare i cittadini su quella che il M5S ha definito come <La prima vera legge anticorruzione dai tempi di Mani Pulite. La prima vera grande riforma contro la corruzione mai approvata in Italia. Pene più severe, agenti infiltrati, Daspo ai corrotti, riforma della prescrizione, trasparenza sui finanziamenti ai partiti: sono solo alcune delle grandi novità che questa legge prevede>. Il Movimento 5 Stelle San Cataldo proporrà il gazebo dalle ore 17.00 alle 20.00 in Piazza Papa Giovanni XXXIII, per informare i cittadini su come cambieranno le cose per corrotti e corruttori a partire dal prossimo anno.