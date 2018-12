SAN CATALDO. La Giunta comunale ha disposto di autorizzare la prosecuzione del programma di lavoro relativo al cantiere di servizio. Il cantiere è stato avviato il 22 gennaio di quest’anno. Nel contempo, l’amministrazione comunale ha anche deciso di anticipare per lo scopo la spesa occorrente per la liquidazione delle spettanze dovute agli ex R.M.I. per la mensilità di Novembre (IRAP) e la mensilità di Dicembre (Indennità ed IRAP) di € 20.000,00. In questo modo l’amministrazione comunale, anticipando tali somme, ha voluto esprimere la propria vicinanza a quanti lavorano nei cantieri di servizio. Non appena saranno accreditate le somme da parte della Regione, Il Comune provvederà al recupero della somma anticipata a carico del bilancio

comunale.