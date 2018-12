SAN CATALDO. La presidente del consiglio Roberta Naro ha convocato il consiglio comunale per il prossimo 27 dicembre. Questi i punti all’ordine del giorno:

– Lettura e approvazione verbali di sedute precedenti

2- Interrogazione in merito alla richiesta bonus idrico per le utenze disagiate per l’anno 2018 a firma del consigliere Favata + altri

3- Mozione di indirizzo a firma del consigliere Pantano in ordine alla seguente tematica : “ Divieto rivolto alle attività commerciali di utilizzare contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili per la somministrazione di alimenti

4- Mozione consiliare per la redazione del Piano dei trasporti urbani di San Cataldo a firma del gruppo consiliare PD

5- Approvazione regolamento per l’istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento a firma del gruppo consiliare PD

6- Modifica regolamento concessioni di autonoleggio a firma della 1^ Commissione Consiliare Permanente

7- Variazione alla gestione provvisoria 2018 per i lavori inerenti il contratto di quartiere finanziato giusta D.D.G. n. 1131 del 25.05.2005 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità ( delibera di G.M. n. 279 del 12.12.2018 )

8- Proposta di modifica art. 38 delle norme di attuazione del piano particolareggiato zona “A” 9- Approvazione delle Direttive generali per la redazione dello schema di massima per la revisione del PRG