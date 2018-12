PALERMO – “Ci siamo subito resi conto dopo i sopralluoghi della scientifica e dei miei uomini che a partecipare all’omicidio erano state piu’ persone. Tutte e tre hanno confessato. L’uomo e’ stato ucciso prima con alcune coltellate inferte dalla moglie e subito dopo dai figli”. Lo ha detto Rodolfo Ruperti, capo della squadra mobile di PALERMO, in merito all’omicidio di Falsomiele, dove secondo le indagini della polizia la moglie Salvatrice Spataro e i due figli Mario e Vittorio hanno ucciso Pietro Ferrera. “I coltelli utilizzati, che abbiamo sequestrati – ha riferito inoltre Ruperti – sono uno da cucina, molto grosso utilizzato dalla moglie, mentre i due ragazzi hanno utilizzato due coltelli da macelleria, in quanto in passato hanno lavorato in esercizio di questo tipo.