CALTANISSETTA – E’ al lavoro da oltre tre mesi con la consueta e nota professionalità, impreziosita da doti caratteriali non comuni. Da quest’anno il ricco organigramma della Nissa Rugby può annoverare nel ruolo di preparatore atletico, Salvatore Abate, ex professionista di Muay Thai (campione italiano, medaglia d’oro ai giochi del Mediterraneo, medaglia d’argento ai campionati europei, 2 volte medaglia di bronzo ai campionati mondiali) e sportivo molto conosciuto ed apprezzato a Caltanissetta.

Abate ha incontrato la società a settembre ed è stato immediatamente “travolto” e “catturato” dalla progettualità del sodalizio presieduto da Giuseppe Lo Celso che quest’anno festeggia i dieci anni di attività.

Abate che, oltre un curriculum vincente di tutto rispetto, vanta molte abilitazioni in diverse discipline, ha accettato con entusiasmo di cimentarsi in questa nuova avventura ed immediatamente ha messo sotto torchio seniores maschile e femminile, e settori giovanili.

L’entusiasmo del nuovo preparatore atletico traspare chiaramente dalle sue parole: “Stimolante il desiderio di ricominciare un progetto di sana pianta, l’essere umano è vivo sempre quando ha nuovi stimoli. La possibilità di iniziare con una realtà già collaudata e piena di energia come la Nissa Rugby, è stata per me fonte di un rinnovato impegno. Adotto una strategia a tutto tondo, cercando di curare, ovviamente, l’aspetto fisico ma anche quello mentale, per compiere un salto di qualità. Come impegno fisico è molto simile agli sport di combattimento, con la differenza che qui l’impegno è protratto nel tempo, per cui il dispendio energetico è maggiore. Sono stato ‘piacevolmente’ costretto a riprendere i libri in mano, per studiare e preparare nuove strategie di allenamento”.